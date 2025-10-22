В Киеве, Харькове и Запорожье выросло количество раненых из-за российских ударов – фото

В Запорожье пострадали два младенца, а в Киеве поврежден дом посла Стефанишиной

Здание детсада в Харькове (Фото: ГСЧС)

В Запорожье, Киеве и Харькове возросло количество пострадавших из-за ночных ударов России. Об этом сообщили местные власти.

Как отметил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в городе уже 15 раненых среди которых трое детей. В частности, помощь медиков понадобилась двум младенцам – семимесячного мальчика госпитализировали, полугодовалый ребенок после получения помощи будет лечиться дома. Под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик.

У большинства пострадавших осколочные ранения, контузии, отравление продуктами горения. Их жизни ничего не угрожает.

В Киеве по состоянию на 14:30 известно о 29 пострадавших, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Харькове из-за удара дронов по детсаду также увеличилось количество пострадавших до девяти человек, сообщили спасатели. Повреждены магазин, кафе, офисное здание и шесть автомобилей. Возникло три очага возгораний. Самый большой из них площадью 500 кв. м – в здании детского сада. На момент удара в укрытии находилось 48 детей.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что ночью в дом на Русановке, где она живет, попал осколок российского "шахеда". Пострадавших нет – попадание произошло в нежилую часть дома. Сама Стефанишина с детьми в это время находилась в ванной комнате. Посол отметила, что было очень громко.

"Уже под утро мы увидели фото разрушений. Дети испугались, но не сильно... Вода и свет у нас пока есть, помощь не нужна, но спасибо всем, кто спросил как мы. Вы знаете, как это ценно", – написала она.

Попадание осколка (Фото: facebook.com/olga.stefanishina)

Харьков (Фото: ГСЧС)

Харьков (Фото: ГСЧС)