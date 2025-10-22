Россия убила маму с младенцем и 12-летним ребенком в Киевской области

Очередная российская атака убила в Броварском районе маму с двумя детьми – шести месяцев и 12 лет. Также в области погиб мужчина

Фото: ГСЧС Киевской области

В результате российской атаки в ночь на 22 октября в Киевской области погибли четыре человека, двое из них – дети. Об этом сообщили глава областной военной администрации Николай Калашник и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за российского удара погибли женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и 12-летняя девочка в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара в частном доме.

Позже также стало известно, что в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

Кроме того, пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива.

В городе обломки вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом.

Также травмирован мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе. Осколочное ранение получил работник местной АЗС.

По словам Калашника, россияне били по энергетической инфраструктуре Киевской области. В области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения света.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в целом по Украине – шестеро погибших. Под ударами были в основном объекты энергетики, но есть много попаданий и в жилые дома. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.