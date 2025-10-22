В Харькове российские дроны попали в детсад: ранены дети, погиб взрослый
Утром 22 октября Россия попала дронами в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. По данным мэра города Игоря Терехова, есть раненые дети и возник пожар.
С 10:55 до 10:57 в городе прогремели три взрыва. На месте попадания возник пожар. В небе над городом находились еще вражеские дроны, предварительно, "шахеды".
По состоянию на 11:18 из пострадавшего детсада эвакуировали всех детей. Известно о четырех раненых, один из которых без сознания в реанимации. Пожар продолжается.
Председатель областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что известно еще о двух пострадавших – это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина находится в тяжелом состоянии с ожогами.
ДОПОЛНЕНО в 11:45. Синегубов сообщил, что погиб 40-летний мужчина. В общей сложности пять человек пострадали.
- В ночь на 22 октября Россия атаковала также Киев и Запорожье. В столице двое погибших, в Запорожье – 13 пострадавших.
- Под прицелом была и Киевская область – Россия убила маму с младенцем и 12-летним ребенком.
- Россияне били по энергетике. Значительные повреждения получил объект ДТЭК в Одесской области. Также пострадала инфраструктура Укрзалізниці, из-за чего задерживаются некоторые поезда.
Комментарии (0)