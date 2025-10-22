РФ запустила по Украине 28 ракет и более 400 БпЛА: била "Искандерами" и "Кинжалами"

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 22 октября Россия атаковала Украину 433 средствами воздушного нападения, среди которых 28 ракет и 405 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 349 воздушных целей, сообщили Воздушные силы.

Враг запустил около 250 "шахедов", также "Герберы" и другие дроны. Вражеские ракеты были запущены с нескольких направлений:

→ 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" из Брянска, Ростовской области и временно оккупированной Донецкой области.

→ девять крылатых ракет "Искандер-К" из Курска, Воронежской области и временно оккупированного Крыма.

→ четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Ростовской области.

→ четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 со временно оккупированной Запорожской области.

Основное направление удара – Киевская область. Также пострадали Запорожье, Днепропетровская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

По состоянию на 12:30 сбито или подавлено 349 воздушных целей, из которых 333 дрона, восемь "Искандер-К", шесть "Искандер-М/KN-23" и две ракеты Х-59/69.

Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 дронов на 26 локациях, а на 19 локациях упали обломки. Еще 17 дронов не достигли целей и были локально потеряны.