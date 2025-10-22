РФ запустила по Украине 28 ракет и более 400 БпЛА: била "Искандерами" и "Кинжалами"
В ночь на 22 октября Россия атаковала Украину 433 средствами воздушного нападения, среди которых 28 ракет и 405 дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 349 воздушных целей, сообщили Воздушные силы.
Враг запустил около 250 "шахедов", также "Герберы" и другие дроны. Вражеские ракеты были запущены с нескольких направлений:
→ 11 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" из Брянска, Ростовской области и временно оккупированной Донецкой области.
→ девять крылатых ракет "Искандер-К" из Курска, Воронежской области и временно оккупированного Крыма.
→ четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Ростовской области.
→ четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 со временно оккупированной Запорожской области.
Основное направление удара – Киевская область. Также пострадали Запорожье, Днепропетровская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.
По состоянию на 12:30 сбито или подавлено 349 воздушных целей, из которых 333 дрона, восемь "Искандер-К", шесть "Искандер-М/KN-23" и две ракеты Х-59/69.
Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 дронов на 26 локациях, а на 19 локациях упали обломки. Еще 17 дронов не достигли целей и были локально потеряны.
- В ночь на 22 октября Россия атаковала также Киев и Запорожье. В столице двое погибших, в Запорожье – 13 пострадавших.
- Под прицелом была и Киевская область – Россия убила маму с младенцем и 12-летним ребенком.
- Россияне били по энергетике. Значительные повреждения получил объект ДТЭК в Одесской области. Также пострадала инфраструктура Укрзалізниці, из-за чего задерживаются некоторые поезда.
