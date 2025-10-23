Атака БпЛА на Київ: пошкоджені будинки, дитсадок і синагога

Синагога у Києві (Фото: X: Jimmy Rushton)

У ніч проти 23 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Відомо про постраждалих і пошкодження. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Опівночі Ткаченко зазначив, що у Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Попередньо, без пожежі й постраждалих. У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на п'яти локаціях. Серед них – дитячий садок. Також відомо про п'ять пошкоджених автомобілів.

За словами Кличка, у Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

Загалом, за даними влади, від російської атаки постраждали четверо людей.

Головний рабин України Моше Асман написав в X, що на Подолі російський безпілотник влучив у синагогу.

"Російський терор не шкодує нікого, зокрема й релігійні спільноти", – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено 640 культових споруд, 67 релігійних лідерів було вбито.