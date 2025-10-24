Россияне ударили по Харькову КАБами: попали в предприятие, под завалами могут быть люди

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Днем в пятницу, 24 октября, россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он заявил, что оккупанты ударили по Индустриальному району города. На одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие. Повреждены несколько авто, возник пожар.

Терехов впоследствии уточнил, что известно о двух пострадавших. Под завалами предприятия могут быть люди.

По состоянию на 11:36 количество пострадавших увеличилось до трех, написал мэр города.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано четыре попадания управляемых авиабомб. Все – в Индустриальном районе.

Терехов уточнил, что одно попадание пришлась по автобазе, повреждено более 20 машин. Второе – по гражданскому предприятию.

Одного человека госпитализировали. Продолжается тушение пожара.

ОБНОВЛЕНО В 12:02. Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести. Среди них – 69-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс.

По уточненной информации, Харьков был атакован пятью КАБами. На одном из мест попаданий взрывная волна повредила две многоэтажки – у них выбиты окна, заявил Терехов.