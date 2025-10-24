Росіяни вгатили по Харкову КАБами: влучили в підприємство, під завалами можуть бути люди
Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Удень у п’ятницю, 24 жовтня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він заявив, що окупанти вдарили по Індустріальному району міста. На одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство. Пошкоджено кілька авто, виникла пожежа.

Терехов згодом уточнив, що відомо про двох постраждалих. Під завалами підприємства можуть бути люди.

Станом на 11:36 кількість постраждалих зросла до трьох, написав мер міста.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано чотири влучання керованих авіабомб. Усі – в Індустріальному районі.

Терехов уточнив, що одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджено понад 20 машин. Друге – по цивільному підприємству.

Одну людину ушпиталили. Триває гасіння пожежі.

ОНОВЛЕНО О 12:02. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Серед них – 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

За уточненою інформацією, Харків був атакований п’ятьма КАБами. На одному з місць влучань вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки – у них вибиті вікна, заявив Терехов.

ОНОВЛЕНО О 13:15. Синєгубов заявив, що відомо про вісім постраждалих внаслідок атаки. Травмовані чоловіки 34, 36, 54, 61 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років.

Трьох людей ушпиталили, зокрема один чоловік – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, гаражі, транспорт. На одному з місць влучань – пожежа на площі 100 квадратних метрів.

ОНОВЛЕНО О 16:35. Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 10, повідомив Терехов. За його словами, встановлено місце влучання ще одного КАБу. Тож Харків був атакований шістьма бомбами.

