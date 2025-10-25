РФ вдарила балістикою по Києву: двоє загиблих і 12 постраждалих, серед пошкодженого – дитячий садок

РФ вдарила балістикою по Києву: двоє загиблих і 12 постраждалих, серед пошкодженого – дитячий садоконовлено
У ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого є загиблий і постраждалі, пошкодження та пожежі. Про це повідомили глава міської військові адміністрації Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко.
Про атаку по місту вони повідомили близько 4:00. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку та рух швидкісних цілей на Київ.
У Деснянському та Дарницькому районах через атаки зайнялись великі пожежі у нежитловій забудові, також палали автомобілі, повідомляв мер міста.
Глава КМВА писав про пошкодження у житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих: "Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку".
Згодом він повідомив, що у цьому ж районі через атаку постраждав дитячий садок.
На момент публікації відомо про вісьмох постраждалих киян, з них трьох ушпиталили до медзакладів, зазначав Кличко.
Згодом після повідомлень про атаку по Києву, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для всієї України. Військові не пояснювали, з чим це було пов'язано.
Раніше уночі Суспільне повідомляло про атаку по передмістю Харкова: там й за межами міста пролунало 15 вибухів.
ОНОВЛЕНО. Кількість постраждалих збільшилась до дев'яти осіб, написали в ДСНС о 8:33.
"У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях", – йдеться у дописі.
ОНОВЛЕНО о 09:07. Через російську атаку загинула одна людина, кількість постраждалих збільшилась до 10, написав глава КМВА.
ОНОВЛЕНО о 11:50. Один з постраждалих унаслідок атаки помер у лікарні – кількість жертв російської атаки зросла до двох осіб, повідомив Ткаченко.
Мер міста написав, що відомо про 12 постраждалих.
- Уранці 24 жовтня російські війська атакували Херсон із РСЗВ, внаслідок чого є загиблі й постраждалі.
- Удень загарбники атакували Харків керованими авіабомбами – були постраждалі.
- Згодом окупанти вперше застосували КАБи для удару по Одеській області – захисникам вдалося збити дві з трьох бомб, ще одна впала на відкритій ділянці місцевості й обійшлося без наслідків.
