РФ вдарила балістикою по Києву: двоє загиблих і 12 постраждалих, серед пошкодженого – дитячий садок

Ліквідація наслідків атаки РФ по Києву 25 жовтня (Фото: ДСНС)

У ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого є загиблий і постраждалі, пошкодження та пожежі. Про це повідомили глава міської військові адміністрації Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко.

Про атаку по місту вони повідомили близько 4:00. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку та рух швидкісних цілей на Київ.

У Деснянському та Дарницькому районах через атаки зайнялись великі пожежі у нежитловій забудові, також палали автомобілі, повідомляв мер міста.

Глава КМВА писав про пошкодження у житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих: "Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку".

Згодом він повідомив, що у цьому ж районі через атаку постраждав дитячий садок.

На момент публікації відомо про вісьмох постраждалих киян, з них трьох ушпиталили до медзакладів, зазначав Кличко.

Згодом після повідомлень про атаку по Києву, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для всієї України. Військові не пояснювали, з чим це було пов'язано.

Раніше уночі Суспільне повідомляло про атаку по передмістю Харкова: там й за межами міста пролунало 15 вибухів.

ОНОВЛЕНО. Кількість постраждалих збільшилась до дев'яти осіб, написали в ДСНС о 8:33.

"У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях", – йдеться у дописі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

ОНОВЛЕНО о 09:07. Через російську атаку загинула одна людина, кількість постраждалих збільшилась до 10, написав глава КМВА.

ОНОВЛЕНО о 11:50. Один з постраждалих унаслідок атаки помер у лікарні – кількість жертв російської атаки зросла до двох осіб, повідомив Ткаченко.

Мер міста написав, що відомо про 12 постраждалих.