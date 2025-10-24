Росіяни вперше вдарили КАБами по Одеській області

Повітряні сили попереджали про дві керовані авіабомби в напрямку Одещини

Узбережжя Чорного моря (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У п’ятницю, 24 жовтня, росіяни вперше застосували керовані авіаційні бомби для удару по Одеській області. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, окупанти вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі регіону.

Кіпер зазначив, що це нова серйозна загроза для Одеської області. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань.

Він закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про наслідки авіаційної атаки глава ОВА не розповів.

О 13:24 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про КАБ в акваторії Чорного моря курсом на Південне або Очаків, а о 13:30 – курсом на Південне або Чорноморське.

ДОПОВНЕНО О 16:00. Кіпер повідомив, що сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по повітряних цілях над Одеською областю. Минулося без руйнувань та постраждалих.

В Повітряному командуванні "Південь" уточнили, що окупанти били трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34.

Силами ППО збито дві авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків.