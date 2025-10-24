Россияне впервые ударили КАБами по Одесской области

Воздушные силы предупреждали о двух управляемых авиабомбах в направлении Одесской области

Побережье Черного моря (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В пятницу, 24 октября, россияне впервые применили управляемые авиационные бомбы для удара по Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, оккупанты ударили КАБами по гражданской инфраструктуре региона.

Кипер отметил, что это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.

Он призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. О последствиях авиационной атаки глава ОВА не рассказал.

В 13:24 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о КАБе в акватории Черного моря курсом на Южное или Очаков, а в 13:30 – курсом на Южное или Черноморское.

ДОПОЛНЕНО В 16:00. Кипер сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям над Одесской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Воздушном командовании "Юг" уточнили, что оккупанты били тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными из самолета Су-34.

Силами ПВО сбиты две авиабомбы. Еще одна – упала на открытом участке местности, без последствий.