Росіяни атакували Україну дев'ятьма "Іскандерами" та 62 ударними дронами

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

З вечора 24-го й у ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну дронами та балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, окупанти застосували дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ, а також 62 ударні БпЛА Shahed, "Гербера" та інших типів (близько 40 з них – саме "шахеди") з напрямків Курська та Орла у Росії та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Попередньо, станом на 9:00 протиповітряній обороні вдалося збити або подавити чотири балістичні ракети та 50 російських "шахедів", "Гербер" та БпЛА інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання п'яти балістичних ракет та 12 ударних дронів в 11 місцях, а також падіння уламків збитих безпілотників на чотирьох локаціях.

За даними ПС, на момент їх публікації атака все ще тривала: у повітряному просторі перебували декілька російських БпЛА.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про загибель рятувальника та жінки, поранення одного рятувальника та сімох людей унаслідок повторного ракетного удару на Дніпропетровщині.

Атака окупантів прийшлась по Петропавлівській громаді Синельниківського району

"Пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини", – передає ДСНС.

Також на Дніпропетровщині загарбники били дронами-камікадзе по Покровській громаді – через влучання було зруйновано житловий будинок і зайнялась пожежа, однак обійшлося без постраждалих. Окрім цього, під час артилерійського обстрілу Нікополя зайнявся гараж з автомобілем усередині.

ДСНС повідомила про ліквідацію усіх пожеж.

