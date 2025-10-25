Россия атаковала Харьков "Молнией", содержащей два FPV-дрона: есть пострадавшие
В субботу, 25 октября, россияне атаковали Харьков FPV-дронами, носителем для которых выступил беспилотник типа "Молния". К медикам обратилось пять человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Сначала он заявил о попадании дронов в Киевском и Шевченковском районах.
Впоследствии мэр Харькова уточнил, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание FPV-дрона, носителем которого, вероятно, был БпЛА типа "Молния". Повреждена крыша частного дома и остекление окон.
Позже Терехов сообщил, что БпЛА типа "Молния" выступил носителем для двух FPV-дронов.
Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе. Другой – в фасад здания в том же районе.
Сам носитель упал на крышу общежития в Киевском районе. Боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники.
Терехов добавил, что пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс (25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и подростки 13 и 15 лет).
- Оккупанты регулярно бьют по городу. 22 октября Россия попала дронами в частный детский сад в Холодногорском районе.
- Во время российского обстрела Харькова в тот день пострадало здание, в котором располагался Европейский цифровой инновационный хаб.
- 24 октября оккупанты ударили по Харькову шестью управляемыми авиабомбами.
