Росіяни атакували Харків "Молнією", яка містила два FPV-дрони: є постраждалі та руйнування
У суботу, 25 жовтня, росіяни атакували Харків FPV-дронами, носієм для яких виступив безпілотник типу "Молнія". До медиків звернулося п'ять людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Спочатку він заявив про влучання дронів у Київському та Шевченківському районах.
Згодом мер Харкова уточнив, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання FPV-дрона, носієм якого, ймовірно, був БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон.
Пізніше Терехов повідомив, що БпЛА типу "Молнія" виступив носієм для двох FPV-дронів.
Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі. Інший – у фасад будівлі у тому ж районі.
Сам носій впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.
Терехов додав, що п’ять людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес (25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та підлітки 13 і 15 років).
- Окупанти регулярно б’ють по місту. 22 жовтня Росія влучила дронами у приватний дитячий садок у Холодногірському районі.
- Під час російського обстрілу Харкова того дня постраждала будівля, у якій розташовувався Європейський цифровий інноваційний хаб.
- 24 жовтня окупанти вдарили по Харкову шістьма керованими авіабомбами.
Коментарі (0)