Росіяни атакували Харків "Молнією", яка містила два FPV-дрони: є постраждалі та руйнування

Троє дорослих і двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес унаслідок дронової атаки 25 жовтня

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

У суботу, 25 жовтня, росіяни атакували Харків FPV-дронами, носієм для яких виступив безпілотник типу "Молнія". До медиків звернулося п'ять людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Спочатку він заявив про влучання дронів у Київському та Шевченківському районах.

Згодом мер Харкова уточнив, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання FPV-дрона, носієм якого, ймовірно, був БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон.

Пізніше Терехов повідомив, що БпЛА типу "Молнія" виступив носієм для двох FPV-дронів.

Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі. Інший – у фасад будівлі у тому ж районі.

Сам носій впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.

Терехов додав, що п’ять людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес (25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та підлітки 13 і 15 років).