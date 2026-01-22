Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України, Росії й США
Україна, Росія та США проведуть перші тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.
За його словами, переговори в ОАЕ розпочнуться 23 січня й триватимуть два дні: "Я сподіваюся, що Емірати про це знають. Іноді у нас є такі сюрпризи від американської сторони".
Зеленський зауважив, що ці переговори відбуватимуться на "технічному рівні".
"Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що, ви знаєте, всі повинні бути готові – не лише Україна. І це важливо для нас. Тому ми подивимося, які будуть результати", – наголосив президент.
Він також зазначив, що такі переговори "краще, ніж не мати будь-якого діалогу".
"Тому ми під ударами, люди живуть без електрики, ми в складній ситуації. Але і росіяни теж в складній ситуації: ми відповідаємо на їх атаки. Дай боже, війна зупиниться, я сподіваюся на це", – підсумував Зеленський.
Він також підтвердив, що перед зустрічами в ОАЕ відбудуться переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Новій заяві президента передувала його зустріч з американським колегою Трампом. Обидві сторони позитивно оцінили ці переговори, а Зеленський повідомив, що попросив про додаткові ракети для ППО.
