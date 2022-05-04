Еврокомиссия хочет ввести санкции против патриарха Кирилла

Европейская комиссия предложила ввести персональные санкции против российского патриарха Кирилла. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на проект шестого пакета санкций, внесенный на рассмотрение странам Евросоюза.

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Новый санкционный список в настоящее время состоит из 58 фамилий, среди которых много российских военных, а также жена, дочь и сын Дмитрия Пескова, многолетнего спикера Владимира Путина.

Патриарх Кирилл постоянно оправдывает причины российского вторжения в Украину и называет службу в армии подвигом. В одной из последних проповедей он сказал, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Из-за российского вторжения в Украину была отложена встреча Кирилла и папы римского Франциска, которую предполагалось провести в июне в Иерусалиме. 3 мая Франциск рассказал, что во время последнего разговора с Кириллом тот 20 минут обосновывал ему войну с картой в руках.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, инициировавший санкции против Кирилла, говорил, что российский патриарх занимается не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая "войну и все ужасы, которые происходят в Украине".

Андрей Водяный

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