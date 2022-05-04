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Еврокомиссия хочет ввести санкции против патриарха Кирилла

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 11:13
Еврокомиссия хочет ввести санкции против патриарха Кирилла - Фото
Фото: EPA

Европейская комиссия предложила ввести персональные санкции против российского патриарха Кирилла. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на проект шестого пакета санкций, внесенный на рассмотрение странам Евросоюза.

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Новый санкционный список в настоящее время состоит из 58 фамилий, среди которых много российских военных, а также жена, дочь и сын Дмитрия Пескова, многолетнего спикера Владимира Путина.

  • Патриарх Кирилл постоянно оправдывает причины российского вторжения в Украину и называет службу в армии подвигом. В одной из последних проповедей он сказал, что "Россия никогда ни на кого не нападала".
  • Из-за российского вторжения в Украину была отложена встреча Кирилла и папы римского Франциска, которую предполагалось провести в июне в Иерусалиме. 3 мая Франциск рассказал, что во время последнего разговора с Кириллом тот 20 минут обосновывал ему войну с картой в руках.
  • Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, инициировавший санкции против Кирилла, говорил, что российский патриарх занимается не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая "войну и все ужасы, которые происходят в Украине".
Андрей Водяный
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