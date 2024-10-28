Зеленский: Саммит БРИКС провалился. Некоторые лидеры не хотят пачкаться об Путина

Даже несмотря на возможность восстановить свои экономики благодаря РФ, лидеры стран БРИКС "не хотят пачкаться об Путина", заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает саммит БРИКС, который проводила Россия в Казани, "провальным". В интервью The Times of India он аргументировал это по меньшей мере тем, что заседание проигнорировали некоторые члены БРИКС.

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"Я считаю, что саммит БРИКС провалился. Не все были в составе БРИКС. Мы не увидели многих лидеров, на которых рассчитывала Россия <...> Это говорит о том, что союза в БРИКС нет. Я считаю, что сам блок раскалывает Путин своей политикой войны", – высказался глава государства.

По мнению Зеленского, российский диктатор хочет поляризовать мир и разделить его на условные "Запад-плюс" и "БРИКС-плюс". В то же время президент считает, что на сегодняшний день Путину не удалось этого сделать по нескольким причинам.

Одна из них состоит в том, что даже несмотря на возможность восстановить свои экономики благодаря РФ, лидеры стран БРИКС "не хотят пачкаться об Путина", заявил Зеленский.

Во-вторых, отметил он, диктатор РФ "непоследовательный". По его словам, "даже обобщенные мирные предложения Китая и Бразилии Путин поддерживать не хочет".

"Для Китая это пощечина, и для Бразилии это пощечина. Поэтому Бразилия и не присутствовала на уровне лидеров в БРИКС", – подытожил президент.

24 октября 2024 года Зеленский публично отреагировал на визит генсека ООН Гутерриша в Россию – президент заявил, что тот "предпочел искушения в Казани".

25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, войну в Украине.

Французское агентство AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС. В ООН не подтвердили.