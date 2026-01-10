Трамп хочет владеть Гренландией, чтобы защитить ее от России и Китая: Там везде их эсминцы

Дональд Трамп (Фото: EPA / BONNIE CASH)

США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить ее оккупацию Россией или Китаем в будущем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями нефтегазовых компаний.

"Мы что-нибудь предпримем в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию... Мы сделаем это легким или трудным путем", – сказал он.

По словам Трампа, договора аренды земли, который заключен между Данией и Гренландией, недостаточно для претензий на землю. Он заявил, что страны не могут заключать 10-летние или даже 100-летние соглашения, они должны обладать правом собственности.

"Тот факт, что они высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что эта земля принадлежит им", – сказал американский лидер.

Президент США заявил, что любит народ и Китая, и России, однако не хочет, чтобы они были соседями в Гренландии. И НАТО должно это понимать.

"Если вы посмотрите на территорию сразу за пределами Гренландии, то увидите российские и китайские эсминцы и российские подлодки повсюду. Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию, потому что именно это они и сделали бы, если бы мы не действовали", – подчеркнул Трамп.