Трамп хочет владеть Гренландией, чтобы защитить ее от России и Китая: Там везде их эсминцы
США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить ее оккупацию Россией или Китаем в будущем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями нефтегазовых компаний.
"Мы что-нибудь предпримем в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию... Мы сделаем это легким или трудным путем", – сказал он.
По словам Трампа, договора аренды земли, который заключен между Данией и Гренландией, недостаточно для претензий на землю. Он заявил, что страны не могут заключать 10-летние или даже 100-летние соглашения, они должны обладать правом собственности.
"Тот факт, что они высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что эта земля принадлежит им", – сказал американский лидер.
Президент США заявил, что любит народ и Китая, и России, однако не хочет, чтобы они были соседями в Гренландии. И НАТО должно это понимать.
"Если вы посмотрите на территорию сразу за пределами Гренландии, то увидите российские и китайские эсминцы и российские подлодки повсюду. Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию, потому что именно это они и сделали бы, если бы мы не действовали", – подчеркнул Трамп.
- 3 января 2026 года жена советника Трампа Миллера Кетти показала карту Гренландии в цветах флага США. Позже ее супруг заявил, что никто не будет воевать с США из-за будущего острова.
- По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA. А страны Европы вместе с Копенгагеном работают над планом противодействия США.
- Politico сообщило, что Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию.
- А по данным Reuters, президент США задумал заплатить до $100 000 каждому жителю Гренландии за присоединение к Америке.
