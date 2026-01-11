The Telegraph: Стармер може відправити війська до Гренландії, щоб "заспокоїти" Трампа

Європейські держави розглядують розміщення на арктичному острові своїх військ під егідою НАТО

Кір Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, щоб зменшити побоювання президента США Дональда Трампа щодо безпеки арктичного острова. Про це повідомила газета The Telegraph.

Військове керівництво розробляє плани можливої місії НАТО на острові, який президент США пригрозив захопити з міркувань безпеки.

Останніми днями британські офіційні особи зустрічалися зі своїми колегами Німеччини та Франції, щоб розпочати підготовку. Плани, які поки що на ранній стадії, можуть включати розгортання британських солдатів, військових кораблів і літаків для захисту Гренландії від Росії та Китаю.

Європейські країни сподіваються, що значне посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від своїх амбіцій щодо анексії стратегічно важливого острова. Це дозволить йому заявити про перемогу для американських платників податків, стверджуючи, що Європа оплачує більшу частину витрат на охорону Атлантики.

Трамп висловив побоювання, що Москва або Пекін захоплять острів, якщо він цього не зробить, наполягаючи, що "ми не будемо мати Росію чи Китай своїми сусідами".

Гренландія також багата на природні ресурси, зокрема мідь, нікель та рідкісноземельні мінерали, які мають вирішальне значення для забезпечення сучасних технологій. Співрозмовники в британському уряді повідомили, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер сприйняв загрозу з боку Росії та Китаю в цьому районі "надзвичайно серйозно" та погодився з необхідністю вжити заходів.

"Ми поділяємо думку президента Трампа – зростання агресії Росії на Крайній Півночі потрібно стримувати, а євроатлантичну безпеку зміцнювати", – сказав один зі співрозмовників.

Він додав, що дискусії НАТО щодо посилення безпеки в регіоні тривають, Британія співпрацює з союзниками НАТО, щоб стимулювати зусилля щодо посилення арктичного стримування та оборони.

"Велика Британія продовжуватиме співпрацювати з союзниками – як ми завжди робили – над операціями в наших національних інтересах, захищаючи людей вдома", – акцентував співрозмовник.

Європейські країни сподіваються заспокоїти Трампа, запропонувавши розмістити військові сили на острові. Цю ідею обговорювали на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі в четвер.

Члени НАТО доручили верховному головнокомандувачу об'єднаних сил НАТО в Європі, військовій штаб-квартирі альянсу в Бельгії, визначити, що ще можна зробити для безпеки Арктики. Співрозмовники повідомили The Telegraph, що потенційна операція перебуває на ранніх стадіях планування.

Це може бути повномасштабне розгортання військ або поєднання обмежених у часі навчань, обміну розвідувальними даними, розвитку можливостей та перенаправленням оборонних витрат. Будь-яка операція, ймовірно, буде проведена під егідою НАТО та буде окремою від чинних місій у Балтійському регіоні та Польщі. Британські посадовці заявили, що збройні сили вже готуються до більшої ролі в безпеці Арктики.

Видання також дізналося, що Європейський Союз розробляє плани санкцій проти американських компаній, якщо Трамп відхилить пропозицію про розгортання сил НАТО.

За даними The Economist, США готують угоду з Гренландією в обхід Данії. А країни Європи разом із Копенгагеном працюють над планом протидії США.

Politico писала, що адміністрація Трампа може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на розширення своєї присутності в Гренландії.