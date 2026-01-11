The Telegraph: Стармер может отправить войска в Гренландию, чтобы "успокоить" Трампа

Европейские государства рассматривают размещение на арктическом острове своих войск под эгидой НАТО

Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

Британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, чтобы уменьшить опасения президента США Дональда Трампа о безопасности арктического острова. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Военное руководство разрабатывает планы возможной миссии НАТО на острове, который президент США пригрозил захватить из соображений безопасности.

В последние дни британские официальные лица встречались со своими коллегами Германии и Франции, чтобы начать подготовку. Планы, которые пока находятся на ранней стадии, могут включать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая.

Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от своих амбиций по аннексии стратегически важного острова. Это позволит ему заявить о победе для американских налогоплательщиков, утверждая, что Европа оплачивает большую часть расходов на охрану Атлантики.

Трамп выразил опасения, что Москва или Пекин захватят остров, если он этого не сделает, настаивая, что "мы не будем иметь Россию или Китай своими соседями".

Гренландия также богата природными ресурсами, включая медь, никель и редкоземельные минералы, которые имеют решающее значение для обеспечения современных технологий. Собеседники в британском правительстве сообщили, что премьер-министр Британии Кир Стармер воспринял угрозу со стороны России и Китая в этом районе "чрезвычайно серьезно" и согласился с необходимостью принять меры.

"Мы разделяем мнение президента Трампа – растущую агрессию России на Крайнем Севере нужно сдерживать, а евроатлантическую безопасность укреплять", – сказал один из собеседников.

Он добавил, что дискуссии НАТО по усилению безопасности в регионе продолжаются, Великобритания сотрудничает с союзниками НАТО, чтобы стимулировать усилия по усилению арктического сдерживания и обороны.

"Великобритания будет продолжать сотрудничать с союзниками – как мы всегда делали – над операциями в наших национальных интересах, защищая людей дома", – акцентировал собеседник.

Европейские страны надеются успокоить Трампа, предложив разместить военные силы на острове. Эту идею обсуждали на встрече союзников НАТО в Брюсселе в четверг.

Члены НАТО поручили верховному главнокомандующему объединенных сил НАТО в Европе, военной штаб-квартире альянса в Бельгии, определить, что еще можно сделать для безопасности Арктики. Собеседники сообщили The Telegraph, что потенциальная операция находится на ранних стадиях планирования.

Это может быть полномасштабное развертывание войск или сочетание ограниченных во времени учений, обмена разведывательными данными, развития возможностей и перенаправления оборонных расходов. Любая операция, вероятно, будет проведена под эгидой НАТО и будет отдельной от действующих миссий в Балтийском регионе и Польше. Британские чиновники заявили, что вооруженные силы уже готовятся к большей роли в безопасности Арктики.

Издание также узнало, что Европейский Союз разрабатывает планы санкций против американских компаний, если Трамп отклонит предложение о развертывании сил НАТО.

По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании. А страны Европы вместе с Копенгагеном работают над планом противодействия США.

Politico писала, что администрация Трампа может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на расширение своего присутствия в Гренландии.