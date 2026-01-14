FT: В Сенаті США пропонують заборонити анексію Гренландії
На тлі поновлення інтересу президента США Дональда Трампа до придбання Гренландії сенатори внесли законопроєкт про заборону американським військовим окупувати або анексувати території країн НАТО, зокрема Гренландію. Про це повідомляє Financial Times.
Документ має на меті заборонити Пентагону та Державному департаменту використовувати виділені Конгресом кошти для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій проти території держави-члена НАТО або іншого встановлення контролю над нею".
Ініціаторами документа стали сенаторка-демократка Джин Шахін та сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі.
"Наші союзи НАТО – це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Сама думка про те, що Америка використає наші величезні ресурси проти наших союзників, викликає глибоке занепокоєння і має бути повністю відхилена Конгресом у законодавчому порядку", – заявила Ліза Мурковскі.
- 10 січня Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю. У Пекіні попросили не втягувати їх у це.
- 12 січня Трамп опублікував у мережі Truth Social пост, у якому назвав себе рятівником НАТО. Водночас єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що захоплення США Гренландії означатиме кінець НАТО.
Коментарі (0)