FT: В Сенаті США пропонують заборонити анексію Гренландії

Гренландія (Фото: Depositphotos)

На тлі поновлення інтересу президента США Дональда Трампа до придбання Гренландії сенатори внесли законопроєкт про заборону американським військовим окупувати або анексувати території країн НАТО, зокрема Гренландію. Про це повідомляє Financial Times.

Документ має на меті заборонити Пентагону та Державному департаменту використовувати виділені Конгресом кошти для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій проти території держави-члена НАТО або іншого встановлення контролю над нею".

Ініціаторами документа стали сенаторка-демократка Джин Шахін та сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі.

"Наші союзи НАТО – це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Сама думка про те, що Америка використає наші величезні ресурси проти наших союзників, викликає глибоке занепокоєння і має бути повністю відхилена Конгресом у законодавчому порядку", – заявила Ліза Мурковскі.