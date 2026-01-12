Якщо США захоплять Гренландію, це буде кінець НАТО – єврокомісар. Трамп назвав себе рятівником
Якщо США захоплять Гренландію силою, це означатиме кінець НАТО. Таку думку висловив єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс у коментарі Reuters на безпековій конференції у Швеції.
"Я згоден із прем'єр-міністром Данії в тому, що це буде кінець НАТО, але і в очах людей це матиме дуже і дуже негативні наслідки", – сказав єврокомісар.
За його словами, країни Європейського Союзу повинні будуть надати Данії допомогу в разі військової агресії. До цього зобов'язує стаття 42.7 договору про Європейський Союз.
Кубілюс зазначив, що багато в чому розвиток ситуації залежатиме саме від реакції та позиції Данії в питанні контролю США над Гренландією.
"Безумовно, держави-члени зобов'язані надавати взаємну допомогу, якщо інша держава-член стикається з військовою агресією", – сказав він.
Водночас президент США Дональд Трамп опублікував у мережі Truth Social пост, у якому заявив: "Я той, хто врятував НАТО".
- 3 січня 2026 року дружина радника Трампа Міллера Кетті показала карту Гренландії у кольорах прапора США. Пізніше її чоловік заявив, що ніхто не буде воювати зі США через майбутнє острова.
- За даними The Economist, США готують угоду з Гренландією в обхід Данії про укладення договору COFA. А країни Європи разом із Копенгагеном працюють над планом протидії США.
- 10 січня Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю. У Пекіні попросили не втягувати їх у це.
