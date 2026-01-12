Якщо США захоплять Гренландію, це буде кінець НАТО – єврокомісар. Трамп назвав себе рятівником

Країни-члени ЄС повинні будуть надати допомогу Данії в разі військової операції США проти Гренландії

Андрюс Кубілюс (Фото: ЕРА)

Якщо США захоплять Гренландію силою, це означатиме кінець НАТО. Таку думку висловив єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс у коментарі Reuters на безпековій конференції у Швеції.

"Я згоден із прем'єр-міністром Данії в тому, що це буде кінець НАТО, але і в очах людей це матиме дуже і дуже негативні наслідки", – сказав єврокомісар.

За його словами, країни Європейського Союзу повинні будуть надати Данії допомогу в разі військової агресії. До цього зобов'язує стаття 42.7 договору про Європейський Союз.

Кубілюс зазначив, що багато в чому розвиток ситуації залежатиме саме від реакції та позиції Данії в питанні контролю США над Гренландією.

"Безумовно, держави-члени зобов'язані надавати взаємну допомогу, якщо інша держава-член стикається з військовою агресією", – сказав він.

Водночас президент США Дональд Трамп опублікував у мережі Truth Social пост, у якому заявив: "Я той, хто врятував НАТО".