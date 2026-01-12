Если США захватят Гренландию, это будет конец НАТО – еврокомиссар. Трамп назвал себя спасителем
Если США захватят Гренландию силой, это будет означать конец НАТО. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в комментарии Reuters на конференции по безопасности в Швеции.
"Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия", – сказал еврокомиссар.
По его словам, страны Европейского Союза должны будут предоставить Дании помощь в случае военной агрессии. К этому обязывает статья 42.7 договора о Европейском Союзе.
Кубилюс отметил, что во многом развитие ситуации будет зависеть именно от реакции и позиции Дании в вопросе контроля США над Гренландией.
"Безусловно, государства-члены обязаны предоставлять взаимную помощь, если другое государство-член сталкивается с военной агрессией", – сказал он.
В то же время президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором заявил: "Я тот, кто спас НАТО".
- 3 января 2026 года жена советника Трампа Миллера Кетти показала карту Гренландии в цветах флага США. Позже ее супруг заявил, что никто не будет воевать с США из-за будущего острова.
- По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA. А страны Европы вместе с Копенгагеном работают над планом противодействия США.
- 10 января Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая. В Пекине попросили не втягивать их в это.
