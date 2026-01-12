Если США захватят Гренландию, это будет конец НАТО – еврокомиссар. Трамп назвал себя спасителем

Страны-члены ЕС должны будут предоставить помощь Дании в случае военной операции США против Гренландии

Андрюс Кубилюс (Фото: ЕРА)

Если США захватят Гренландию силой, это будет означать конец НАТО. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в комментарии Reuters на конференции по безопасности в Швеции.

"Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия", – сказал еврокомиссар.

По его словам, страны Европейского Союза должны будут предоставить Дании помощь в случае военной агрессии. К этому обязывает статья 42.7 договора о Европейском Союзе.

Кубилюс отметил, что во многом развитие ситуации будет зависеть именно от реакции и позиции Дании в вопросе контроля США над Гренландией.

"Безусловно, государства-члены обязаны предоставлять взаимную помощь, если другое государство-член сталкивается с военной агрессией", – сказал он.

В то же время президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором заявил: "Я тот, кто спас НАТО".