Офіцери Швеції та інших країн НАТО прибувають до Гренландії на тлі претензій Трампа
Офіцери зі Швеції та інших країн-союзників прибувають до Гренландії на тлі претензій американського президента Дональда Трампа на самоврядний острів у складі Данії. Про переміщення військових повідомив шведський прем'єр Ульф Крістерссон.
"Сьогодні до Гренландії прибувають офіцери шведських Збройних сил. Вони входять до складу групи з декількох країн-союзників", – написав чиновник.
За його словами, разом військові готуватимуть майбутні етапи данських навчань Operation Arctic Endurance.
Крістерссон додав, що його країна надсилає військових на прохання Данії.
Раніше, вдень 14 січня, міністр оборони останньої Троельс Лунд Поульсен повідомив, що його країна збирається посилити свою військову присутність у Гренландії, а також перебуває у постійному діалозі з союзниками по НАТО.
За два дні до цього глава Штатів розкритикував оборону Гренландії.
- 12 січня Трамп опублікував пост, у якому назвав себе рятівником НАТО. Водночас єврокомісар з питань оборони Кубілюс заявив, що захоплення США Гренландії означатиме кінець Альянсу.
- Співрозмовники NBC News завили, що Штати оцінили купівлю Гренландії у $700 млрд у разі досягнення адміністрацією Трампа відповідної угоди.
- Тим часом у Сенаті США пропонують заборонити анексію Гренландії та інших територій НАТО.
