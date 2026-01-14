Данія посилить військову присутність у Гренландії після критики Трампа
Данія має намір зміцнити свою військову присутність у Гренландії і веде діалог із союзниками по НАТО. Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає TRT World.
"Ми продовжимо зміцнювати нашу військову присутність у Гренландії, але також приділятимемо ще більше уваги проведенню навчань у межах НАТО і розширенню присутності НАТО в Арктиці", – сказав він.
За словами міністра, Данія перебуває в постійному діалозі з союзниками щодо нових і розширених заходів у 2026 році.
Заява Поульсена пролунала за кілька годин до зустрічі гренландських, датських і американських офіційних осіб у Білому домі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони мають намір обговорити майбутнє арктичного острова.
Кілька днів тому президент США Дональд Трамп розкритикував оборону Гренландії заявивши, що захист острова – це "лише дві собачі упряжки" .
- 10 січня Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю. У Пекіні попросили не втягувати їх у це.
- 12 січня Трамп опублікував у мережі Truth Social пост, у якому назвав себе рятівником НАТО. Водночас єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що захоплення США Гренландії означатиме кінець НАТО.
- Як повідомило 14 січня FT, у Сенаті США пропонують заборонити анексію Гренландії та інших територій НАТО.
