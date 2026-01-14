Дания усилит военное присутствие в Гренландии после критики Трампа

Минобороны Дании ведет с союзниками диалог о проведении в арктике венных учений

Дания намерена укрепить свое военное присутствие в Гренландии и ведет диалог с союзниками по НАТО. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает TRT World.

"Мы продолжим укреплять наше военное присутствие в Гренландии, но также будем уделять еще больше внимания проведению учений в рамках НАТО и расширению присутствия НАТО в Арктике", – сказал он.

По словам министра, Дания находится в постоянном диалоге с союзниками о новых и расширенных мероприятиях в 2026 году.

Заявление Поульсена прозвучало за несколько часов до встречи гренландских, датских и американских официальных лиц в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они намерены обсудить будущеее арктического острова.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп раскритиковал оборону Гренландии заявив, что защита острова – это "лишь две собачьи упряжки" .