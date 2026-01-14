Дания усилит военное присутствие в Гренландии после критики Трампа
Дания намерена укрепить свое военное присутствие в Гренландии и ведет диалог с союзниками по НАТО. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает TRT World.
"Мы продолжим укреплять наше военное присутствие в Гренландии, но также будем уделять еще больше внимания проведению учений в рамках НАТО и расширению присутствия НАТО в Арктике", – сказал он.
По словам министра, Дания находится в постоянном диалоге с союзниками о новых и расширенных мероприятиях в 2026 году.
Заявление Поульсена прозвучало за несколько часов до встречи гренландских, датских и американских официальных лиц в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они намерены обсудить будущеее арктического острова.
Несколько дней назад президент США Дональд Трамп раскритиковал оборону Гренландии заявив, что защита острова – это "лишь две собачьи упряжки" .
- 10 января Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая. В Пекине попросили не втягивать их в это.
- 12 января Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором назвал себя спасителем НАТО. В то же время еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявившийчто захват США Гренландии будет означать конец НАТО.
- Как сообщило 14 января FT, в Сенате США предлагают запретить аннексию Гренландии и других территорий НАТО.
