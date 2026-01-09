"Финал НАТО" и мгновенная смерть Запада: топ-депутат Альянса оценил возможную атаку на Гренландию
Дональд Трамп (Иллюстраото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Если Соединенные Штаты нападут на Гренландию, самоуправляемый остров в составе Дании, то НАТО прекратит свое существование, заявил для текста LIGA.net вице-президент Парламентской ассамблеи Альянса Карстен Хонге.

По его словам, любой силовой шаг Вашингтона против Гренландии является мгновенной смертью для западного мира.

ИИ вместо армии. "Цифровой мозг" Пентагона сломал режим Мадуро – выдержит ли Гренландия

"Мы должны понимать: Соединенные Штаты не могут напасть на Гренландию. Если одна страна НАТО атакует другую территорию Альянса – сама организация просто перестанет существовать. Статья 5 о коллективной обороне не рассчитана на агрессию изнутри. Это будет финал НАТО", – пояснил политик.

Он считает, что именно поэтому президент США пытается в этом случае применять не ракеты, а экономическое давление и "агрессивную риторику", стремясь выставить Дании счет за оборону Гренландии.

О том, что нападение Штатов на Гренландию, в частности, будет означать конец НАТО, также заявляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

  • Смогут ли США применить против Гренландии те же технологии, что во время операции в Венесуэле, – читайте в тексте LIGA.net.
  • Ранее пресс-секретарь Белого дома назвала покупку Гренландии приоритетом, но указала, что одним из вариантов является использование американской армии.
  • Глава МИД Франции заявлял, что госсекретарь Штатов Рубио исключил возможность военного вторжения в Гренландию по сценарию Венесуэлы. А спикер Палаты представителей США ставил под сомнение возможность военной операции его страны против острова.
  • Тем временем собеседники Politico заявили, что администрация Трампа может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на расширение своего присутствия в Гренландии.
дональд трампгренландиявенесуэла