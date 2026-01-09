"Финал НАТО" и мгновенная смерть Запада: топ-депутат Альянса оценил возможную атаку на Гренландию

Дональд Трамп (Иллюстраото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Если Соединенные Штаты нападут на Гренландию, самоуправляемый остров в составе Дании, то НАТО прекратит свое существование, заявил для текста LIGA.net вице-президент Парламентской ассамблеи Альянса Карстен Хонге.

По его словам, любой силовой шаг Вашингтона против Гренландии является мгновенной смертью для западного мира.

"Мы должны понимать: Соединенные Штаты не могут напасть на Гренландию. Если одна страна НАТО атакует другую территорию Альянса – сама организация просто перестанет существовать. Статья 5 о коллективной обороне не рассчитана на агрессию изнутри. Это будет финал НАТО", – пояснил политик.

Он считает, что именно поэтому президент США пытается в этом случае применять не ракеты, а экономическое давление и "агрессивную риторику", стремясь выставить Дании счет за оборону Гренландии.

О том, что нападение Штатов на Гренландию, в частности, будет означать конец НАТО, также заявляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.