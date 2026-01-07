Рубио заверил главу МИД Франции, что вторжения в Гренландию по образцу Венесуэлы не будет
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио исключил возможность военного вторжения в Гренландию по сценарию Венесуэлы. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает издание Le Figaro.
Барро объяснил в среду, что следует проявлять осторожность в отношении Гренландии и не переоценивать некоторые заявления США, при этом воспринимая их серьезно.
Глава МИД Франции добавил, что военная интервенция не является вариантом, который рассматривают Штаты.
"Вчера я разговаривал по телефону с госсекретарем, с главой американской дипломатии. Он подтвердил, что это не вариант, который рассматривают США. Он исключил возможность того, чтобы в Гренландии повторилось то, что только что произошло в Венесуэле", – сказал глава французской дипломатии.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводят в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле.
- 6 января в Белом доме заявили, что Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, при этом использование американских военных тоже остается одним из "вариантов".
