Рубио заверил главу МИД Франции, что вторжения в Гренландию по образцу Венесуэлы не будет

Марко Рубио (Фото: Белый дом)

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио исключил возможность военного вторжения в Гренландию по сценарию Венесуэлы. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает издание Le Figaro.

Барро объяснил в среду, что следует проявлять осторожность в отношении Гренландии и не переоценивать некоторые заявления США, при этом воспринимая их серьезно.

Глава МИД Франции добавил, что военная интервенция не является вариантом, который рассматривают Штаты.

"Вчера я разговаривал по телефону с госсекретарем, с главой американской дипломатии. Он подтвердил, что это не вариант, который рассматривают США. Он исключил возможность того, чтобы в Гренландии повторилось то, что только что произошло в Венесуэле", – сказал глава французской дипломатии.