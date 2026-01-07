Рубіо запевнив главу МЗС Франції, що вторгнення у Гренландію за зразком Венесуели не буде

Марко Рубіо (Фото: Білий дім)

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виключив можливість військового вторгнення до Гренландії за сценарієм Венесуели. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає видання Le Figaro.

Барро пояснив у середу, що слід виявляти обережність щодо Гренландії та не переоцінювати деякі заяви США, водночас сприймаючи їх серйозно.

Глава МЗС Франції додав, що військова інтервенція не є варіантом, який розглядають Штати.

"Вчора я розмовляв телефоном із держсекретарем, з головою американської дипломатії. Він підтвердив, що це не варіант, який розглядають США. Він виключив можливість того, щоб у Гренландії повторилося те, що тільки-но сталося у Венесуелі", – сказав очільник французької дипломатії.

У ніч на 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.

Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили й вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі.

6 січня у Білому домі заявили, що Трамп та його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, водночас використання американських військових теж залишається одним із "варіантів".