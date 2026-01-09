"Фінал НАТО" і миттєва смерть Заходу: топдепутат Альянсу оцінив можливий напад США на Гренландію
Якщо Сполучені Штати нападуть на Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, то НАТО припинить своє існування, заявив для тексту LIGA.net віцепрезидент Парламентської асамблеї Альянсу Карстен Хонге.
За його словами, будь-який силовий крок Вашингтона проти Гренландії є миттєвою смертю для західного світу.
"Ми повинні розуміти: Сполучені Штати не можуть напасти на Гренландію. Якщо одна країна НАТО атакує іншу територію Альянсу – сама організація просто перестане існувати. Стаття 5 про колективну оборону не розрахована на агресію зсередини. Це буде фінал НАТО", – пояснив політик.
Він вважає, що саме через це президент США намагається у цьому випадку застосовувати не ракети, а економічний тиск і "агресивну риторику", прагнучи виставити Данії рахунок за оборону Гренландії.
Про те, що напад Штатів на Гренландію, зокрема, означатиме кінець НАТО, також заявляла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
- Чи зможуть США застосувати проти Гренландії ті самі технології, що під час операції у Венесуелі, – читайте у тексті LIGA.net.
- Раніше речниця Білого дому назвала купівлю Гренландії пріоритетом, але вказала, що одним із варіантів є використання американської армії.
- Глава МЗС Франції заявляв, що держсекретар Штатів Рубіо виключив можливість військового вторгнення до Гренландії за сценарієм Венесуели. А спікер Палати представників США ставив під сумнів можливість військової операції його країни проти острова.
- Тим часом співрозмовники Politico заявили, що адміністрація Трампа може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на розширення своєї присутності в Гренландії.
Коментарі (0)