"Фінал НАТО" і миттєва смерть Заходу: топдепутат Альянсу оцінив можливий напад США на Гренландію
Дональд Трамп (Ілюстраото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Якщо Сполучені Штати нападуть на Гренландію, самоврядний острів у складі Данії, то НАТО припинить своє існування, заявив для тексту LIGA.net віцепрезидент Парламентської асамблеї Альянсу Карстен Хонге.

За його словами, будь-який силовий крок Вашингтона проти Гренландії є миттєвою смертю для західного світу.

"Ми повинні розуміти: Сполучені Штати не можуть напасти на Гренландію. Якщо одна країна НАТО атакує іншу територію Альянсу – сама організація просто перестане існувати. Стаття 5 про колективну оборону не розрахована на агресію зсередини. Це буде фінал НАТО", – пояснив політик.

Він вважає, що саме через це президент США намагається у цьому випадку застосовувати не ракети, а економічний тиск і "агресивну риторику", прагнучи виставити Данії рахунок за оборону Гренландії.

Про те, що напад Штатів на Гренландію, зокрема, означатиме кінець НАТО, також заявляла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

