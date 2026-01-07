"Я не думаю, що це серйозно розглядають". Спікер-трампіст оцінив можливість нападу на Гренландію
Спікер Палати представників США й соратник американського президента Дональда Трампа Майк Джонсон поставив під сумнів можливість військової операції його країни проти Гренландії, самоврядного острова у складі Данії. Запис із виступом політика опублікував мовник C-SPAN.
Джонсон зауважив, що Штати не воюють з Гренландією й не мають наміру або причин вступати у війну.
"Всі знають про геополітичну та стратегічну важливість цієї землі. І саме про це всі говорять. До речі, це стосується не тільки президента Трампа. Я думаю, що це почалося ще за часів Трумена (очолював США з 1945 по 1953 роки. – Ред.) ... багато президентів визнавали стратегічне розташування Гренландії та її важливість для нашої країни. І президент [Трамп] говорив про це, про рідкісноземельні мінерали та інші речі", – пояснив Джонсон.
Однак він наголосив, що йдеться про використання дипломатичних каналів для отримання Гренландії.
"Це відповідає інтересам Америки. Я вважаю, що це не суперечить інтересам Гренландії", – зазначив політик, додавши, що США очікують "багато виважених дискусій" стосовно цього.
Щодо військових дій і "тому подібного" проти Гренландії, Джонсон заявив: "Я навіть не думаю, що це можливо. Я не думаю, що хтось серйозно розглядає це. І в Конгресі ми точно ні [не розглядаємо цього]".
Слід зазначити, що військову операцію у Венесуелі адміністрація Трампа проводила без погодження з парламентом.
- Раніше речниця Білого дому назвала купівлю Гренландії пріоритетом, але вказала, що одним з варіантів є використання американської армії.
- Глава МЗС Франції заявляв, що держсекретар Штатів Рубіо виключив можливість військового вторгнення до Гренландії за сценарієм Венесуели.
- Прем'єрка Данії зауважувала, що військовий напад США, зокрема, означатиме кінець НАТО.
Коментарі (0)