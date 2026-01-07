"Я не думаю, что это серьезно рассматривают". Спикер-трампист оценил вариант с атакой на Гренландию
Спикер Палаты представителей США и соратник американского президента Дональда Трампа Майк Джонсон поставил под сомнение возможность военной операции его страны против Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании. Запись с выступлением политика опубликовал вещатель C-SPAN.
Джонсон отметил, что Штаты не находятся в войне с Гренландией и не имеют намерения или причин вступать в нее.
"Все знают о геополитической и стратегической важности этой земли. И именно об этом все говорят. Кстати, это касается не только президента Трампа. Я думаю, что это началось еще во времена Трумэна (возглавлял США с 1945 по 1953 годы. – Ред.)... многие президенты признавали стратегическое расположение Гренландии и ее важность для нашей страны. И президент [Трамп] говорил об этом, о редкоземельных минералах и других вещах", – пояснил Джонсон.
Однако он подчеркнул, что речь идет об использовании дипломатических каналов для получения Гренландии.
"Это отвечает интересам Америки. Я считаю, что это не противоречит интересам Гренландии", – отметил политик, добавив, что США ожидают "много взвешенных дискуссий" по этому поводу.
Относительно военных действий и "тому подобного" против Гренландии, Джонсон заявил: "Я даже не думаю, что это возможно. Я не думаю, что кто-то серьезно рассматривает это. И в Конгрессе мы точно нет [не рассматриваем этого]".
Следует отметить, что военную операцию в Венесуэле администрация Трампа проводила без согласования с парламентом.
- Ранее пресс-секретарь Белого дома назвала покупку Гренландии приоритетом, но указала, что одним из вариантов является использование американской армии.
- Глава МИД Франции заявлял, что госсекретарь США Рубио исключил возможность военного вторжения в Гренландию по сценарию Венесуэлы.
- Премьер Дании отмечала, что военное нападение США, в частности, будет означать конец НАТО.
