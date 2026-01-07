"Я не думаю, что это серьезно рассматривают". Спикер-трампист оценил вариант с атакой на Гренландию

Майк Джонсон (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Спикер Палаты представителей США и соратник американского президента Дональда Трампа Майк Джонсон поставил под сомнение возможность военной операции его страны против Гренландии, самоуправляемого острова в составе Дании. Запись с выступлением политика опубликовал вещатель C-SPAN.

Джонсон отметил, что Штаты не находятся в войне с Гренландией и не имеют намерения или причин вступать в нее.

"Все знают о геополитической и стратегической важности этой земли. И именно об этом все говорят. Кстати, это касается не только президента Трампа. Я думаю, что это началось еще во времена Трумэна (возглавлял США с 1945 по 1953 годы. – Ред.)... многие президенты признавали стратегическое расположение Гренландии и ее важность для нашей страны. И президент [Трамп] говорил об этом, о редкоземельных минералах и других вещах", – пояснил Джонсон.

Однако он подчеркнул, что речь идет об использовании дипломатических каналов для получения Гренландии.

"Это отвечает интересам Америки. Я считаю, что это не противоречит интересам Гренландии", – отметил политик, добавив, что США ожидают "много взвешенных дискуссий" по этому поводу.

Относительно военных действий и "тому подобного" против Гренландии, Джонсон заявил: "Я даже не думаю, что это возможно. Я не думаю, что кто-то серьезно рассматривает это. И в Конгрессе мы точно нет [не рассматриваем этого]".

Следует отметить, что военную операцию в Венесуэле администрация Трампа проводила без согласования с парламентом.