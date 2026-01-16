Войска Европы в Гренландии не изменят планы Трампа на остров – Белый дом
Иностранные солдаты, которых страны Европы направляют в Гренландию, не помешают планам президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-конференции.
Несмотря на попытки Европы усилить военное присутствие на острове в Арктике, Трамп не намерен отказываться от плана по контролю над ним.
"Я не думаю, что присутствие войск в Европе влияет на процесс принятия решений президентом, и это никак не влияет на его цель по приобретению Гренландии", – сказала Ливитт.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, выступая после ухода из Белого дома, заявил, что переговорщикам не удалось изменить позицию США. Однако он подчеркнул, что захват Гренландии абсолютно не является необходимым, передает Euronews.
"Нам не удалось изменить позицию США. Ясно, что президент желает завоевать Гренландию. Поэтому у нас по-прежнему есть принципиальные разногласия, но мы также согласны с тем, что у нас разные мнения", – сказал он.
- 12 января Трамп раскритиковал оборону Гренландии, заявив, что защита острова – это "всего лишь две собачьи упряжки".
- 14 января министр обороны Дании заявил, что страна продолжит укреплять военное присутствие в Гренландии, а также уделит больше внимания проведению учений в рамках НАТО.
- После переговоров в США главы МИД Дании и Гренландии сказали о "фундаментальных разногласиях" с Трампом.
- 15 января ряд стран сообщили, что направят своих солдат в Гренландию: Британия – одного, Германия – 13, Франция – около 15, Норвегия и Финляндия – по два.
