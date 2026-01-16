Войска Европы в Гренландии не изменят планы Трампа на остров – Белый дом

В Дании заявили, что им не удалось изменить планы Трампа на Гренландию

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ Niole Combeau)

Иностранные солдаты, которых страны Европы направляют в Гренландию, не помешают планам президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-конференции.

Несмотря на попытки Европы усилить военное присутствие на острове в Арктике, Трамп не намерен отказываться от плана по контролю над ним.

"Я не думаю, что присутствие войск в Европе влияет на процесс принятия решений президентом, и это никак не влияет на его цель по приобретению Гренландии", – сказала Ливитт.

Читайте также Битва за Гренландию – последний шанс Европы стать архитектором нового миропорядка

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, выступая после ухода из Белого дома, заявил, что переговорщикам не удалось изменить позицию США. Однако он подчеркнул, что захват Гренландии абсолютно не является необходимым, передает Euronews.

"Нам не удалось изменить позицию США. Ясно, что президент желает завоевать Гренландию. Поэтому у нас по-прежнему есть принципиальные разногласия, но мы также согласны с тем, что у нас разные мнения", – сказал он.