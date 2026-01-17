Макрон відповів Трампу про тарифи: Погрози не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії

Емманюель Макрон (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон відкинув погрози свого американського колеги Дональда Трампа щодо введення тарифів проти союзників, щоб отримати Гренландію, самоврядний острів у складі Данії. Такий допис французький політик написав у соцмережі X.

"Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас – ані в Україні, ані в Гренландії, ані будь-де у світі, коли ми стикаємося з такими ситуаціями. Погрози тарифами є неприйнятними й не мають місця в цьому контексті", – заявив він.

Читайте також Битва за Гренландію – останній шанс Європи стати архітектором нового світопорядку

Макрон анонсував, що європейці відреагують "єдиним і скоординованим чином", якщо ці погрози підтвердяться.

Президент Франції акцентував, що союзники "забезпечать дотримання європейського суверенітету".

"Саме в цьому дусі я буду взаємодіяти з нашими європейськими партнерами", – додав політик.

Він також сказав, що Франція відстоює суверенітет і незалежність держав як у Європі, так і в інших регіонах.

"Саме на цій основі ми підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили "коаліцію охочих" для досягнення міцного та тривалого миру, щоб захистити ці принципи й нашу безпеку. Саме на цій основі ми вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах Європи", – зауважив Макрон.

Читайте також ШІ Пентагону захопив Каракас за 30 хвилин. Чи зможе він підкорити Гренландію

Раніше Трамп заявив, що через країни, які скерували обмежену кількість військових для навчань у Гренландії, буцімто виникла "дуже загрозлива ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети".

Глава Штатів анонсував, що починаючи з 1 лютого ці держави (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) обкладатимуться 10% тарифом на всі товари, що надсилаються до Америки, а з 1 червня це мито збільшать до 25%.

Президент США заявив, що такий тариф стягуватиметься, допоки не буде укладено угоду про "повну і тотальну купівлю Гренландії", додавши, що Америка готова негайно розпочати перемовини з Данією та/або будь-якою іншою з цих країн.