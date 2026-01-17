Макрон ответил Трампу о тарифах: Угрозы не повлияют на нас ни в Украине, ни в Гренландии

Эмманюэль Макрон (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг угрозы своего американского коллеги Дональда Трампа о введении тарифов против союзников, чтобы получить Гренландию, самоуправляемый остров в составе Дании. Такое сообщение французский политик написал в соцсети X.

"Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями. Угрозы тарифами неприемлемы и не имеют места в этом контексте", – заявил он.

Макрон анонсировал, что европейцы отреагируют "единым и скоординированным образом", если эти угрозы подтвердятся.

Президент Франции акцентировал, что союзники "обеспечат соблюдение европейского суверенитета".

"Именно в этом духе я буду взаимодействовать с нашими европейскими партнерами", – добавил политик.

Он также сказал, что Франция отстаивает суверенитет и независимость государств как в Европе, так и в других регионах.

"Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину, и именно на этой основе мы создали коалицию желающих для достижения прочного и длительного мира, чтобы защитить эти принципы и нашу безопасность. Именно на этой основе мы решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах Европы", – отметил Макрон.

Ранее Трамп заявил, что из-за стран, которые отправили ограниченное количество военных для учений в Гренландии, якобы возникла "очень угрожающая ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты".

Глава Штатов анонсировал, что начиная с 1 февраля эти государства (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10% тарифом на все товары, отправляемые в Америку, а с 1 июня эту пошлину увеличат до 25%.

Президент США заявил, что такой тариф будет взиматься до тех пор, пока не будет заключено соглашение о "полной и тотальной покупке Гренландии", добавив, что Америка готова немедленно начать переговоры с Данией и/или любой другой из этих стран.