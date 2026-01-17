"Моя увага не на США, а на Росії". Топкомандувач Данії прокоментував загрози для Гренландії
Об'єднане арктичне командування Данії в Гренландії, самоврядному острові в складі королівства, зосереджене на протидії потенційній діяльності Москви, а не захисті від військових загроз Вашингтону. Про це заявив керівник цього командування генерал-майор Сорен Андерсен в інтерв'ю агенції Reuters.
"Моя увага не спрямована на США, зовсім ні. Моя увага – на Росії", – сказав воєначальник на борту данського військового корабля в Нууку, столиці Гренландії.
Також Андерсен повідомив, що поблизу Гренландії не було китайських або російських кораблів, хоча додав, що дослідницьке судно РФ знаходилось на відстані близько 574 кілометрів.
"Це найближчий [корабель]", – сказав військовий, зазначивши, що союзники по НАТО мають "хороше уявлення про ситуацію тут".
Раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що поряд з Гренландією нібито присутні Китаю та Росії.
"Ми дійсно очікуємо збільшення активності Росії в найближчі роки, і... ми маємо розпочати навчання та посилити присутність тут, в Арктиці, щоб захистити північний кордон НАТО", – зауважив данський командувач.
Також він заперечив можливість конфлікту між союзниками по НАТО, назвавши такий сценарій "гіпотетичним".
Воєначальник повідомив, що Арктичне командування запросило Штати взяти участь у навчаннях НАТО Arctic Endurance (англ. Арктична Витривалість) у Гренландії.
Він зазначив, що ще не знає, чи доєднаються Штати. У вересні 2025-го Данія не запрошувала американців до участі у подібних навчаннях.
- 15 січня низка країн повідомила, що направить своїх солдатів до Гренландії. Зокрема, Британія – одного, Німеччина – 13, Франція – близько 15, Норвегія і Фінляндія – по два. Однак речниця Білого дому заявила, що ці європейські солдати не завадять планам Трампа щодо контролю над островом.
