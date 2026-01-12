FT: У Північній Європі заперечили присутність китайських та російських кораблів біля Гренландії

Гренландія (Фото: ЕРА)

Протягом останніх років поблизу Гренландії не спостерігалося жодних ознак присутності російських чи китайських суден. Про це на тлі заяв президента США Дональда Трампа пише FT з посиланням на двох неназваних високопоставлених північноєвропейських дипломатів, які мають доступ до брифінгів розвідки НАТО.

"Це просто неправда, що там є китайці та росіяни. Я бачив розвідувальні дані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", – цитує видання одного з політиків.

Інший співрозмовник зазначив, що "ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності". Він додав, що човни перебувають в Арктиці, але на російській стороні.