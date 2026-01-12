FT: У Північній Європі заперечили присутність китайських та російських кораблів біля Гренландії
Протягом останніх років поблизу Гренландії не спостерігалося жодних ознак присутності російських чи китайських суден. Про це на тлі заяв президента США Дональда Трампа пише FT з посиланням на двох неназваних високопоставлених північноєвропейських дипломатів, які мають доступ до брифінгів розвідки НАТО.

"Це просто неправда, що там є китайці та росіяни. Я бачив розвідувальні дані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", – цитує видання одного з політиків.

Інший співрозмовник зазначив, що "ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності". Він додав, що човни перебувають в Арктиці, але на російській стороні.

  • 23 грудня 2024 року Трамп заявляв про необхідність контролю над Гренландією для США.
  • 7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися островом США, і не виключив військового примусу для цього. А 31 березня прем'єр-міністр Гренландії відповів, що США не отримають острів.
  • 10 січня Трамп зазначив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти її окупації Росією або Китаєм у майбутньому.
