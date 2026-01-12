FT: В Северной Европе отрицают присутствие китайских и российских кораблей возле Гренландии
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В последние годы вблизи Гренландии не наблюдалось никаких признаков присутствия российских или китайских судов. Об этом на фоне заявлений президента США Дональда Трампа пишет FT со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных североевропейских дипломатов, которые имеют доступ к брифингам разведки НАТО.
"Это просто неправда, что там есть китайцы и русские. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – цитирует издание одного из политиков.
Другой собеседник отметил, что "идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности". Он добавил, что лодки находятся в Арктике, но на российской стороне.
- 23 декабря 2024 года Трамп заявлял о необходимости контроля над Гренландией для США.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить остров США, и не исключил военного принуждения для этого. А 31 марта премьер-министр Гренландии ответил, что США не получат остров.
- 10 января Трамп отметил, что США должны обладать Гренландией, чтобы предотвратить ее оккупацию Россией или Китаем в будущем.
