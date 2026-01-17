"Мое внимание не на США, а на России". Топ-командующий Дании прокомментировал угрозы для Гренландии

Флаг Гренландии (Иллюстративное фото: EMIL HELMS / EPA)

Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии, самоуправляемом острове в составе королевства, сосредоточено на противодействии потенциальной деятельности Москвы, а не защите от военных угроз Вашингтона. Об этом заявил руководитель этого командования генерал-майор Сорен Андерсен в интервью агентству Reuters.

"Мое внимание не направлено на США, совсем нет. Мое внимание – на России", – сказал Андерсен на борту датского военного корабля в Нууке, столице Гренландии.

Также он сообщил, что вблизи Гренландии не было китайских или российских кораблей, хотя добавил, что исследовательское судно РФ находилось на расстоянии около 574 километров.

"Это ближайший [корабль]", – сказал военачальник, отметив, что союзники по НАТО имеют "хорошее представление о ситуации здесь".

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что рядом с Гренландией якобы присутствуют суда Китая и России.

"Мы действительно ожидаем увеличения активности России в ближайшие годы, и... мы должны начать учения и усилить присутствие здесь, в Арктике, чтобы защитить северную границу НАТО", – отметил датский командующий.

Также он отрицает возможность конфликта между союзниками по НАТО, назвав такой сценарий "гипотетическим".

Военачальник сообщил, что Арктическое командование пригласило Штаты принять участие в учениях НАТО Arctic Endurance (англ. Арктическая Выносливость) в Гренландии.

Он отметил, что еще не знает, присоединятся ли Штаты. В сентябре 2025-го Дания не приглашала американцев к участию в подобных учениях.