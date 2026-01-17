"Мое внимание не на США, а на России". Топ-командующий Дании прокомментировал угрозы для Гренландии
Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии, самоуправляемом острове в составе королевства, сосредоточено на противодействии потенциальной деятельности Москвы, а не защите от военных угроз Вашингтона. Об этом заявил руководитель этого командования генерал-майор Сорен Андерсен в интервью агентству Reuters.
"Мое внимание не направлено на США, совсем нет. Мое внимание – на России", – сказал Андерсен на борту датского военного корабля в Нууке, столице Гренландии.
Также он сообщил, что вблизи Гренландии не было китайских или российских кораблей, хотя добавил, что исследовательское судно РФ находилось на расстоянии около 574 километров.
"Это ближайший [корабль]", – сказал военачальник, отметив, что союзники по НАТО имеют "хорошее представление о ситуации здесь".
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что рядом с Гренландией якобы присутствуют суда Китая и России.
"Мы действительно ожидаем увеличения активности России в ближайшие годы, и... мы должны начать учения и усилить присутствие здесь, в Арктике, чтобы защитить северную границу НАТО", – отметил датский командующий.
Также он отрицает возможность конфликта между союзниками по НАТО, назвав такой сценарий "гипотетическим".
Военачальник сообщил, что Арктическое командование пригласило Штаты принять участие в учениях НАТО Arctic Endurance (англ. Арктическая Выносливость) в Гренландии.
Он отметил, что еще не знает, присоединятся ли Штаты. В сентябре 2025-го Дания не приглашала американцев к участию в подобных учениях.
- 15 января ряд стран сообщил, что направит своих солдат в Гренландию. В частности, Британия – одного, Германия – 13, Франция – около 15, Норвегия и Финляндия – по два. Однако пресс-секретарь Белого дома заявила, что эти европейские солдаты не помешают планам Трампа по контролю над островом.
Комментарии (0)