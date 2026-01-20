Гренландцям сказали запастися їжею і не виключають військовий конфлікт. Трамп каже "все буде добре"

Президент США вважає, що гренландці будуть "у захваті" від того, що можуть стати частиною США, але поки що з ними ще не говорив

Єнс-Фредерік Нільсен (Фото:facebook.com/Jensfrederiknielsendemokraati)

Жителям Гренландії радять зробити запаси продуктів на п'ять днів і не виключають військового конфлікту на тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання володіти островом. Про це сказав прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, передає Bloomberg.

"Військовий конфлікт малоймовірний, але виключити його не можна", – сказав він на пресконференції в столиці Нууке.

Нільсен зазначив, що уряд Гренландії створить робочу групу у складі представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до будь-яких збоїв у повсякденному житті. Також ведеться робота над розповсюдженням нових рекомендацій серед населення, зокрема і щодо запасу продуктів вдома на п'ять днів.

Міністр фінансів острова Муте Егеде на тій самій пресконференції заявив, що Гренландія зараз перебуває під "великим тиском" і необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Водночас на пресконференції, присвяченій року на посаді президента США, Трамп заявив, що гренландці нібито будуть "у захваті" від можливості стати частиною США.

"Я з ними ще не розмовляв. Упевнений, коли я з ними поговорю, вони будуть у захваті", – сказав він.

За словами Трампа, найближчими днями, зокрема й на економічному форумі в Давосі, у нього заплановано багато зустрічей для обговорення ситуації в Гренландії. Коли журналісти запитали у нього, на що він готовий піти заради контролю над островом, Трамп відповів: "Ви самі скоро все дізнаєтеся".

Він укотре заявив, що хоче володіти островом з метою нібито національної безпеки США і навіть для світової безпеки.

"Як ви знаєте, сьогодні ввечері я їду в Давос, і в нас заплановано багато зустрічей щодо Гренландії. І я думаю, що все складеться досить добре", – сказав Трамп.