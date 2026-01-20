Гренландцям сказали запастися їжею і не виключають військовий конфлікт. Трамп каже "все буде добре"
Жителям Гренландії радять зробити запаси продуктів на п'ять днів і не виключають військового конфлікту на тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання володіти островом. Про це сказав прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, передає Bloomberg.
"Військовий конфлікт малоймовірний, але виключити його не можна", – сказав він на пресконференції в столиці Нууке.
Нільсен зазначив, що уряд Гренландії створить робочу групу у складі представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до будь-яких збоїв у повсякденному житті. Також ведеться робота над розповсюдженням нових рекомендацій серед населення, зокрема і щодо запасу продуктів вдома на п'ять днів.
Міністр фінансів острова Муте Егеде на тій самій пресконференції заявив, що Гренландія зараз перебуває під "великим тиском" і необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Водночас на пресконференції, присвяченій року на посаді президента США, Трамп заявив, що гренландці нібито будуть "у захваті" від можливості стати частиною США.
"Я з ними ще не розмовляв. Упевнений, коли я з ними поговорю, вони будуть у захваті", – сказав він.
За словами Трампа, найближчими днями, зокрема й на економічному форумі в Давосі, у нього заплановано багато зустрічей для обговорення ситуації в Гренландії. Коли журналісти запитали у нього, на що він готовий піти заради контролю над островом, Трамп відповів: "Ви самі скоро все дізнаєтеся".
Він укотре заявив, що хоче володіти островом з метою нібито національної безпеки США і навіть для світової безпеки.
"Як ви знаєте, сьогодні ввечері я їду в Давос, і в нас заплановано багато зустрічей щодо Гренландії. І я думаю, що все складеться досить добре", – сказав Трамп.
- За даними FT, європейці на форумі в Давосі готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію. Однак Трамп 19 січня заявив, що Європа має зосередитись на війні РФ проти України, а не на Гренландії.
- 20 січня президент Фінляндії назвав три можливі сценарії щодо Гренландії. Один із них – "військове захоплення".
- А президент Литви вважає, що угода між США та Європою з контролю над Арктикою та Атлантикою може вирішити спір щодо Гренландії.
