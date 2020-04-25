Пожар в Житомирской области: огонь охватил 200 га - видео и фото

Пожар на территории Пояскивского лесничества Житомирской области охватил приблизительно 200 га. Там продолжают тушить отдельные очаги возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ГСЧС, информация о пожаре на территории Пояскивского лесничества поступила еще 23 апреля. Огнем было пройдено около 200 га.

"По состоянию 07:00 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - заявляют в ведомстве.

К тушению привлекли 163 человека, 30 единиц техники, три самолета и один вертолет, которыми 24 апреля осуществлено три сброса – 24 тонны воды.

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