Пожар в Житомирской области: огонь охватил 200 га - видео и фото

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Спасатели продолжают тушить пожар в Житомирской области

Пожар на территории Пояскивского лесничества Житомирской области охватил приблизительно 200 га. Там продолжают тушить отдельные очаги возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ГСЧС, информация о пожаре на территории Пояскивского лесничества поступила еще 23 апреля. Огнем было пройдено около 200 га. 

"По состоянию 07:00 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - заявляют в ведомстве. 

К тушению привлекли 163 человека, 30 единиц техники, три самолета и один вертолет, которыми 24 апреля осуществлено три сброса – 24 тонны воды.

  • 17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.
  • 18 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.
  • 19 апреля пожары едва не перекинулись в Беларусь.

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Теги: житомирская область, пожары, ГСЧС
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