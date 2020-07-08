Масштабные пожары в Луганской области: что известно на утро - фото

В связи с лесными пожарами в Луганскую область приедет президент Владимир Зеленский

В настоящее время спасатели локализовали очаги возгорания в районе населенного пункта Смоляниново, президент Владимир Зеленский приедет в Луганскую область. Об этом сегодня LIGA.net сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Президент должен быть. Сейчас локализовали очаги, нельзя говорить, что погашен пожар полностью. Нет пока ветра. Порядка 5 000 га – это площадь выгорания, 59 домов пострадали в населенном пункте Смоляниново, из них 24 полностью сгорели, остальные повреждены. Есть еще дачные поселки и дачные домики – там порядка 85 тоже повреждены", - отметил Гайдай.

Фото: LIGA.net

Он уточнил, что по состоянию на утро 8 июля погибли четыре человека, 25 госпитализированы в больницы, в том числе и дети.

Фото: LIGA.net

"Две многодетные семьи были, мы их вывезли, пенсионеры неходячие, тоже их вывезли", - добавил Гайдай.

По его словам, на месте инцидента находится полиция, более 100 единиц техники, 700 человек ГСЧС.

Фото: LIGA.net

"Всю ночь патрулировал батальон Луганск 1, назовем это так - антимародерское патрулирование. Все под контролем", - подчеркнул Гайдай.

Очевидцы сообщили LIGA.net, что возле Смоляниново - сильное задымление и запах гари.

7 июля сообщалось, что в Новоайдарскойм районе Луганской области горят леса.

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Арина Толина

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