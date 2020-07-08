Глава Луганской ОГА Гайдай объяснил, почему пожары не тушит авиация - фото
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай не исключает, что причиной лесных пожаров мог стать поджог
В Луганской области авиация не может присоединиться к тушению лесных пожаров, поскольку боевики не дают никаких гарантий безопасности. Об этом 6 июля сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
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"Мы еще ночью (5 июля, - ред.) планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно жизнью людей никто не стал", - подчеркнул Гайдай.
Гайдай не исключает, что причиной пожаров мог стать поджог.
"В этом пожаре, ориентировочно, сгорело почти 5000 гектаров земли", - добавил он, уточнив, что сегодня "уже будет четкая цифра ".
Фото: facebook.com/csomvd
Он подтвердил, что нашли тела трех погибших.
Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал, что в больницы госпитализировали 28 человек, из них 17 детей, их состояние стабильное.
Фото: facebook.com/csomvd
"Многие дома разрушены. Сейчас нельзя назвать точную цифру. Ориентировочно, только по одному Смоляниново, повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены ", - сообщил глава Луганской облгосадминистрации.
- 7 июля сообщалось, что в Новоайдарскойм районе Луганской области горят леса. Эвакуируют жителей двух сел, по предварительным данным, погибли пять человек, еще девятеро госпитализированы.
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