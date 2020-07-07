В лесных пожарах в Луганской области уже пятеро погибших - ГСЧС

К тушению пожаров привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Из Краматорска вылетели два пожарных самолета

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В Новоайдарском районе Луганской области в результате лесных пожаров, по предварительным данным, погибли пять человек, еще девятеро госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Огнем, по данным ведомства, уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники.

Дополнительно к месту происшествия ГСЧС перебрасывает 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также ликвидируют пожар около села Капитаново Новоайдарского района. Площадь пожара составляет около 40 га.

ОБНОВЛЕНО В 20:28. Президент Владимир Зеленский собрал совещание, во время которого ему доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново.

В МВД сообщили, что в тушении пожаров принимают участие около 1000 полицейских и нацгвардейцев. Из Краматорска вылетели два пожарных самолета ГСЧС.

В Новоайдарскойм районе Луганской области горят леса. Эвакуируют жителей двух сел.

Вадим Ребрина

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