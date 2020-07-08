Пожары в Луганской области. В МВД рассказали о погибших

В полиции сообщили, что большинство людей, погибших во время пожаров в Луганской области, задохнулись

Трое из пятерых человек, погибших во время пожаров в Луганской области, умерли от удушья. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД в Telegram.

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"На сегодня зарегистрировано пять фактов смерти людей. Первый - гражданин в поселке Смоляниново, 1957 года рождения, два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 1953 и 1955 года рождения, сегодня в 07:00 в Новоайдарской больнице умер гражданин, получивший 70% термическое поражение тела, около 11:10 была информация, что в поселке Волчье, где был дачный кооператив, наш гражданин пытался из зоны пожара выехать на своем автомобиле, не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля и наступила смерть", - рассказал глава Нацполиции.

7 июля в Новоайдарском районе Луганской области загорелись леса.

лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн. 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил , что каждой семье, которая потеряла дом в результатев Луганской области, будет выделено 300 000 грн.

В полиции рассматривают три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог (в том числе для диверсии, теракта, скрытия незаконной вырубки леса), возгорание боеприпасов. Открыто уголовное дело

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Наталия Медведева

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