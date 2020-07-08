По пожарам в Луганской области открыли уголовное дело: версии следствия

Следствие не исключает все версии пожаров в Луганской области: от самовозгорания леса до теракта и диверсии

Прокуратура Северодонецка открыла уголовное дело по факту масштабных лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие установило, что пожар начался 6 июля на территории Ахтырского и Боровского лесничеств. Его локализовали, однако из-за порывчатого ветра и жары появились новые очаги возгорания. Пламя перекинулось на жилой сектор села Смоляниново и дачный кооператив "Волчье озеро" в Новоайдарском районе.

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Предварительно происшествие квалифицировали как нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к пожарам и гибели людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

Также не исключаются и проверяются версии:

- умышленный поджог, в том числе для диверсии, теракта, скрытия незаконной вырубки леса

- неосторожное обращение с огнем

- возгорание боеприпасов

- самовозгорания леса.

На данный момент пожар распространился на четыре гектара в Северодонецком и Новоайдарском лесничествах. Погибли по меньшей мере пять человек, еще 20 – госпитализированы с ожогами и отравлениями угарным газом.

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Марк Сировой

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