Оцените масштаб пожаров около зоны боевых действий на востоке – видео с дрона

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Военные пишут - пожар локализован; техника и люди из ГСЧС, ВСУ и Нацгвардии непрерывно боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться еще больше

93-я бригада ВСУ, которая удерживает рубежи обороны на линии разграничения в Луганской области, показала с дрона масштаб лесных пожаров, которые за пару дней охватили значительные территории в регионе. Ролик выложила пресс-служба в/ч.

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"Это вчерашнее видео. Сами можете оценить масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса", - пишут военные.

Подразделения бригады использовали инженерную машину разграждения ИМР-2, чтобы создать защитную полосу и отрезать часть горящего леса от населенных пунктов.

  • 7 июля 2020 года в Новоайдарском районе Луганской области загорелся лес.
  • Огонь быстро захватил обширные территории: сегодня горит или горело около 5000 га.
  • Погибли пять человек.
  • Правоохранители озвучили три версии причин пожара.
  • Президент Зеленский пообещал каждой семье, что потеряла дом, по 300 000 грн.

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Теги: луганская область, пожар, дрон, беспилотник, лес, 93 бригада
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