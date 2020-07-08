Оцените масштаб пожаров около зоны боевых действий на востоке – видео с дрона

93-я бригада ВСУ, которая удерживает рубежи обороны на линии разграничения в Луганской области, показала с дрона масштаб лесных пожаров, которые за пару дней охватили значительные территории в регионе. Ролик выложила пресс-служба в/ч.

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"Это вчерашнее видео. Сами можете оценить масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса", - пишут военные.

Подразделения бригады использовали инженерную машину разграждения ИМР-2, чтобы создать защитную полосу и отрезать часть горящего леса от населенных пунктов.

7 июля 2020 года в Новоайдарском районе Луганской области загорелся лес.

загорелся Огонь быстро захватил обширные территории: сегодня горит или горело около 5000 га.

Погибли пять человек.

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