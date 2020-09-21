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Рейтинг Зеленского за лето упал почти на 10%. У Порошенко и Бойко немного вырос – опрос

21.09.2020, 12:23
Рейтинг Зеленского за лето упал почти на 10%. У Порошенко и Бойко немного вырос – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

За действующего президента проголосовал бы каждый третий украинец, если бы выборы главы государства проходили в середине сентября, пишет КМИС

Если бы выборы президента состоялись в начале осени 2020 года, во второй тур вышли бы, как и весной 2019-го на реальных выборах, действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко. К последнему подбирается представитель пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко, как видно по данным соцопроса от Киевского международного института социологии.

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Голоса опрошенных украинцев, которые определились с симпатиями и хотят проголосовать, распределились так:

31,8% — Зеленский (было 40,9% в опросе КМИС за 26-30 апреля);
18,9% – Порошенко (15,7%);
13,3% – Бойко (8,9%);
9,8% – Юлия Тимошенко (8,7%);
6,8% – Игорь Смешко (9,2%);
6,0% – Олег Ляшко (4,0%);
4,9% - Анатолий Гриценко;
2,3% - Александр Вилкул;
6,1% – остальные (4,8%).

Опрос 12-16 сентября 2020 года проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайным номерам мобильных телефонов. Опрошены 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,4% до 2,2%.

  • Опрос группы Рейтинг за 3-6 сентября 2020-го среди 2000 украинцев показал: за Зеленского отдали бы голоса 29%, за Бойко – 15,5%, за Порошенко – 14%.
  • Опрос центра Разумкова за 21-28 июля среди 4000 украинцев показал: за Зеленского – 26%, за Бойко – 12%, за Порошенко – 14%.
Евгений Пилипенко
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