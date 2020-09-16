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Рейтинг Зеленского почти в два раза выше, чем у ближайших конкурентов – опрос Рейтинга

16.09.2020, 11:08
Рейтинг Зеленского почти в два раза выше, чем у ближайших конкурентов – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По сравнению с июлем избирательный рейтинг президента снизился, но в пределах погрешности

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 29% определившихся с выбором избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в сентябре.

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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, голоса избирателей, которые определились с выбором, распределились бы так:

Владимир Зеленский – 29% (в июле – 30,2%);

Бойко Юрий – 15,5% (14,4%);

Петр Порошенко – 14% (13,7%);

Юлия Тимошенко – 9,3% (9,1%);

Игорь Смешко – 6,4% (5,8%).

Остальные потенциальные кандидаты набирают меньше 4%.

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На выборах президента в 2019 году в первом туре Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,4%, Бойко - 11,67%, Игорь Смешко – 6,04%.

Динамика президентского рейтинга (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проводился 3-6 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек возорастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,2%.

Денис Юдин
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