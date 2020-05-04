На выборах за Зеленского готовы проголосовать 45% избирателей - опрос Разумкова

Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 45,1% избирателей (из тех, кто участвовал бы и определился, за кого отдаст голос). Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.
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12,8% определившихся избирателей отдали бы голос за пятого президента Петра Порошенко, а 10,8% - за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко.
За лидера партии Сила и Честь Игоря Смешко проголосовали бы 6% опрошенных, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 5,4%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко - 3,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2.3%.
14,1% респондентов проголосовали бы за другого кандидата.
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Опрос проводился с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки среди 2056 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,3%.