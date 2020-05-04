Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На выборах за Зеленского готовы проголосовать 45% избирателей - опрос Разумкова

На выборах за Зеленского готовы проголосовать 45% избирателей - опрос Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
04.05.2020, 16:14

За пятого президента Петра Порошенко готовы проголосовать 12,8% избирателей, за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко - 10,8%

Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 45,1% избирателей (из тех, кто участвовал бы и определился, за кого отдаст голос). Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

12,8% определившихся избирателей отдали бы голос за пятого президента Петра Порошенко, а 10,8% - за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко

За лидера партии Сила и Честь Игоря Смешко проголосовали бы 6% опрошенных, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 5,4%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко - 3,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2.3%. 

14,1% респондентов проголосовали бы за другого кандидата. 

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Опрос проводился с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки среди 2056 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,3%.

  • Во время президентских выборов весной 2019-го Зеленский набрал 30,24% голосов в первом туре и 73,22% во втором туре.
  • В феврале, по опросу Центра Разумкова, Зеленский набирал 40% голосов избирателей.
  • Сегодня сообщалось, что, по данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свой голос 42,6% избирателей.
Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский опрос разумкова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 