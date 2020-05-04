На выборах за Зеленского готовы проголосовать 45% избирателей - опрос Разумкова

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 45,1% избирателей (из тех, кто участвовал бы и определился, за кого отдаст голос). Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

12,8% определившихся избирателей отдали бы голос за пятого президента Петра Порошенко, а 10,8% - за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко.

За лидера партии Сила и Честь Игоря Смешко проголосовали бы 6% опрошенных, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 5,4%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко - 3,5%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 2.3%.

14,1% респондентов проголосовали бы за другого кандидата.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Опрос проводился с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки среди 2056 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность - не более 2,3%.

Во время президентских выборов весной 2019-го Зеленский набрал 30,24% голосов в первом туре и 73,22% во втором туре.

В феврале, по опросу Центра Разумкова, Зеленский набирал 40% голосов избирателей.

40% голосов Сегодня сообщалось , что, по данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свой голос 42,6% избирателей.