В Пентагоне рассказали о деталях визита министра обороны США в Украину

На следующей неделе Украину посетит министр обороны США Ллойд Остин. В рамках визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, будет обсуждаться прогресс Киев в реализации оборонных реформ, сообщили в пресс-службе Пентагона.

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На встрече с Зеленским и Тараном американский министр подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации оборонных реформ, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками", – отмечают в ведомстве.

В Пентагоне добавили, что США неизменно поддерживает своих европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном черноморском регионе, и Остин "с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы укрепить приверженность Вашингтона безопасной, стабильной и богатой Европе".

Поездка Остина начнется уже в эти выходные. Кроме Украины, он посетит Грузию и Румынию, а также примет участие во встрече министров обороны НАТО, которая пройдет в Бельгии.

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Владислав Сердюк

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